Rodel-Spezialist Kindl in Igls Zweiter hinter Ludwig

Nur Johannes Ludwig hat am Samstag in Innsbruck-Igls im Rodel-Einsitzer einen weiteren österreichischen Weltcupsieg verhindert. Der Deutsche verwies Altenberg-Sieger Wolfgang Kindl um 0,049 Sekunden auf Platz zwei, dahinter landete der Südtiroler Dominik Fischnaller (+0,275) auf Position drei. Olympiasieger David Gleirscher und sein Bruder Nico landeten ex aequo auf dem vierten Rang, verpassten das Podest aber um 0,178 Sekunden.

Mit Jonas Müller (11.) und Reinhard Egger (13.) sind am Sonntag alle fünf Österreicher auch im Sprintbewerb der Top 15 dabei. Am Samstag stand noch der Doppelsitzer auf dem Programm.