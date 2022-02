Rekordjagd auf Skiern und Kufen: Die Tempomacher bei Olympia

Wer sind nun die Schnellsten in den Olympischen Sportarten – auf Kufen, auf Skiern, auf dem Snowboard, im Eiskanal?

254,958 Stundenkilometer ...

... beträgt der Weltrekord auf Alpin-Skiern. 2016 wurde der Italiener Ivan Origone in Vars in Frankreich mit 254,958 km/h gemessen. Im selben Jahr erreichte seine Landsfrau Valentina Greggio ebenfalls in Vars 247,083 km/h. Von 1999 bis 2002 hielt der Osttiroler Harry Egger den Weltrekord (248,105 km/h).