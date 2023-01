Prinz Harry bis Schröcksnadel: Schneeprinzen mit Mitteilungsbedürfnis

In der Anfangsphase von Schröcksnadels erfolgreicher 31-jähriger Ära war das noch anders gewesen. Damals waren wie jetzt die Damen vor der WM in Frankreich die ÖSV-Herren vor Olympia in Frankreich sieglos dagestanden. Doch vom ÖSV-Athletenpotenzial überzeugte Ski-Reporter tauchten ihre Schreibutensilien nicht voreilig in Salzsäure. Zum Unmut kritischer Leser, die allesamt verstummen sollten. Als Olympia 1992 für Österreich zu einem Medaillenregen wurde, den ein vermeintlicher Nur-Geradeaus-Fahrer mit seinem Sensationssieg bei einer Kurvenorgie in Val-d’Isère eröffnete. Sein Name: Patrick Ortlieb.