Doppelsieg am Lauberhorn: Kilde war in Wengen nicht zu schlagen

Vincent Kriechmayr ist der einzige Abfahrer, der sich in dieser Saison neben Kilde schon in die Siegerliste eintragen durfte. Der Gewinner der Abfahrten in Gr├Âden und Bormio verpasste in Wengen den Sprung auf das Podest und wurde wie am Freitag im Super-G Vierter.

Ein Stockerlplatz w├Ąre f├╝r den Doppelweltmeister von 2021 in Reichweite gewesen, bei der obersten Zwischenzeit war Kriechmayr sogar noch deutlich schneller als Sieger Kilde. Ein Patzer im untersten Streckenabschnitt kostete den Ober├Âsterreicher allerdings den anvisierten Top-3-Platz.