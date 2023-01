1. Super-G in St. Anton: Federica Brignone siegt, Tamara Tippler Fünfte

Nach einer kalten Nacht war die Skiwelt am Arlberg dann doch wieder in Ordnung: Am Donnerstag und Freitag war die Karl-Schranz-Piste nach Niederschlägen nicht rennfertig, die Abfahrtstrainings mussten abgesagt werden, dadurch auch das Rennen – und so wurde am Samstagvormittag nun der erste von zwei Super-G an diesem Wochenende in St. Anton gegeben. Die drei Besten im Gesamtweltcup – Mikaela Shiffrin (USA), Petra Vlhova (SVK) und Wendy Holdener (SUI) – verzichteten übrigens und legten eine Pause ein.

Weil es in der Nacht noch einmal einiges an Neuschnee gegeben hatte, wurde der Start nach unten verlegt, womit die Laufzeit auf eine Minute reduziert wurde – und doch gab es auf dem anspruchsvollen, teils eisigen, teils ruppigen Kurs große Zeitabstände. Ein Grund dafür waren die wechselnden Sichtverhältnisse.