Von nackten Tatsachen und traurigen Siegern in Wengen

Wie 1989, als Marc Girardelli, Pirmin Zurbriggen und Daniel Mahrer zeitgleich mit Streckenrekord (2:25,26) durchs Ziel rasten, nachdem für Armin Assinger das Training auf dem OP-Tisch (Kreuzbandrisse in beiden Knien) geendet hatte.

Wie 1991, als der junge Tiroler Gernot Reinstadler beim ersten (und danach nie mehr wieder ausgetragenen) Qualifikationstraining auf dem Zielhang verblutete.

Wie 2000, als Pepi Strobl die erste Abfahrt im neuen Jahrtausend gewann, obwohl er – entnervt durch das Hum-Ta-Ta einer Fan-Kapelle direkt unter seinem Zimmer – die Nacht auf einer Matratze im fensterlosen Hotelgang verbracht hatte.

In die NY Times

Wie 2007, als Rainer Schönfelder, eine Wette mit seinem Masseur einlösend, splitternackt („Ich hatte eh Handschuhe an“) bei 14 Plusgraden den Firnhang zum Wixi-Lift runterschwang, worauf es der Kärntner per Foto in die New York Times schaffte, was ihm mit seinen fünf Weltcupsiegen nie gelang.

Wie über den Pitztaler Benjamin Raich, der nach seinen fünf Lauberhorn-Erfolgen stets bei der am Zielhaus in Erinnerung an Gernot Reinstadler angebrachten Tafel eine Gedenkminute für sein einstiges Pitztaler Jugendvorbild abhielt.