Wengen-Super-G: Aleksander Aamodt Kilde siegt, Vincent Kriechmayr 4.

Wenigstens musste sich Vincent Kriechmayr an diesem Freitagmittag nicht wieder Kritik von den Rängen anhören wie im vergangenen Jahr. Damals durfte der zweifache Speed-Weltmeister in der Lauberhorn-Abfahrt dank einer Sondergenehmigung des Weltverbandes FIS starten, ohne ein Training bestritten zu haben (und gewinnen); heuer war der Oberösterreicher in beiden Übungsfahrten am Start – und beendete den Super-G an vierter Stelle.

Den Sieg holte sich der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der mit seinem fünften Saisonerfolg (drei Abfahrten, zwei Super-G) den ganz großen Schweizer Jubel verhinderte: Stefan Rogentin aus Lenzerheide verpasste seinen ersten Weltcupsieg um 27 Hundertstelsekunden, und der Gesamtweltcupführende Marco Odermatt lag als Dritter bereits 66 Hundertstel zurück.