Die Folgen des Klimawandels im Ski-Weltcup: "Es ist trostlos"

Abschied aus den Alpen?

Darüber, wie Maßnahmen aussehen könnten, gehen die Meinungen aber auseinander. Man müsse an die Orte der Erde gehen, an denen Rennen auf angemessene Weise stattfinden könnten, meinte Kilde. Wenn man dem Norweger folgt, geraten vor allem Skandinavien und gewisse Regionen in Nordamerika in den Blick. Der alpine Skisport müsste sich dann also - bis auf Ausnahmen - aus dem Alpenraum verabschieden, was auf nicht wenig Ablehnung stoßen würde.

Eine Alternative wäre, vermehrt Bewerbe in höheren Lagen in den Alpen anzusetzen. "Aber gerade das Hinaufgehen ist sicher nicht die Lösung, weil irgendwann geht uns die Höhe aus und vor allem auch die Luft", sagte Hemetsberger. Mehr zusagen würde ihm eine Verschiebung der Saison in den Frühling beziehungsweise Frühsommer. "Wenn das so werden würde, dass sich die Jahreszeit Winter quasi verschiebt, dann muss man da nachziehen. Weil wir können nicht mit aller Gewalt dann im Dezember Rennen fahren, wenn es so warm ist wie im Sommer."