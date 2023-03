Kraft nach Absturz: "Fühle mich richtig verarscht"

Es ist wohl nur mehr eine Frage der Zeit, bis Daniel Tschofenig seinen ersten Weltcupsieg landet. Der Kärntner hat sich in diesem Winter an der Weltspitze festgesetzt und mittlerweile neben Stefan Kraft der beständigste heimische Skispringer. Beim Weltcup in Lillehammer wurde der 20-Jährige Dritter und stellte damit sein bestes Weltcup-Ergebnis ein.