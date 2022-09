Piste frei: ÖSV-Stars trainieren erstmals auf heimischem Schnee

Am Karleskogel in 3.248 Metern Seehöhe konnten die ersten Schwünge auf heimischem Schnee gezogen werden. In den nächsten Tagen wollen die Österreicher auch ein Tal weiter auf dem Pitztaler Gletscher das Training aufnehmen.

Die Weltcuppiste in Sölden wird derweil für den Auftakt am 22.Oktober rennfertig gemacht. Dank der tiefen Temperaturen konnten die Schneekanonen in Betrieb genommen werden, dazu greifen die Veranstalter auf ein Schneedepot aus dem vergangenen Winter zurück.