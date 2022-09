Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz: "Ich will Weltmeister werden"

In einer Vitrine vor ihm glänzten seine drei Olympiamedaillen von Peking, als Johannes Strolz noch einmal eine gedankliche Reise in die Vergangenheit antrat. Vor einem Jahr, sinnierte der Vorarlberger, habe er sich gefragt, ob es das gewesen sein könnte mit der Skikarriere. Der Slalom-Spezialist war aus allen ÖSV-Kadern geflogen und auf sich allein gestellt. „Ich war viel am Grübeln und hatte ein beklemmendes Gefühl“, gesteht er.