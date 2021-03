Olympiasiegerin Anna Gasser geht bei der WM leer aus

Snowboarderin Anna Gasser konnte bei der WM in Aspen (USA) nicht den erhofften Erfolg landen. Die Olympiasiegerin von 2018 (Big Air) musste sich beim Saisonhöhepunkt in ihrer Paradedisziplin mit dem vierten Rang begnügen. Am Ende fehlten den Kärntnerin 4,5 Punkte auf eine Medaille.