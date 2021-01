Ohne Massen und Schwarzenegger: Wie der ORF die Streif inszeniert

Spitzensport als Show und Spektakel. Am Hahnenkamm gelingt dieses Zusammenspiel in Perfektion. Das Coronavirus hat aber auch bei Österreichs Nationalsport die Spielregeln neu definiert. Dennoch kommt die Forschung zu einem ersten Schluss: „Der Sport hat kurzfristig profitiert von den Corona-Beschränkungen“, sagt Christoph Bertling vom Institut für Kommunikations- und Medienforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Vor allem im ersten Lockdown im Frühjahr seien die TV-Quoten außerordentlich gewesen.

Langfristig könne das Fernbleiben der Fans jedoch schaden. „Der Sport braucht die Bindung zum Fan“, sagt der Medienwissenschafter, „und bis auf den Hardcore-Fan muss man nach Ende der Pandemie jeden Einzelnen wieder neu überzeugen, damit er ins Stadion kommt.“