Kitzbühel: Im stillen Örtchen geht's ab Mittwoch bergab

Auf den ersten Blick ist es tatsächlich fast so wie immer in Kitz’. Nur vielleicht um noch eine Spur beschaulicher und menschenverlassener als an einem normalen Dienstag in einer herkömmlichen Hahnenkammwoche. Wenn die Kitzbüheler in Kitzbühel traditionell noch unter sich sind, wenn in den Gassen der Altstadt das Halligalli noch Pause hat und der High Snowciety noch nicht nach weißen Würsten ist.

Heuer bleibt Kitzbühel die gesamte Hahnenkammwoche ein stilles Örtchen. Das Coronavirus hat all diese schrillen Nebengeräusche, die diesem Rennen so eigen sind und die das sportliche Geschehen bisweilen sogar übertönen, zum Verstummen gebracht. Und es tritt das ein, was so manche Kitz-Kritiker schon lange gefordert haben: In Kitzbühel dreht sich ausnahmsweise einmal alles nur um den Sport.