ÖSV-Überfliegerin Marita Kramer landete erneut auf dem Podest

Damen-Cheftrainer Harald Rodlauer steckt nach den bisherigen Leistungen in einer Zwickmühle. In einer positiven Zwickmühle wohlgemerkt. Denn er darf nur vier Springerinnen mit zu den Olympischen Winterspielen in Peking nehmen.

Neben Kramer dürften Iraschko-Stolz und Pinkelnig ihr Olympia-Ticket sicher haben. Das zweite Springen am Neujahrstag in Ljubno ist der letzte Wettkampf vor dem Stichtag der Nominierung (17.Jänner). Wegen der coronabedingten Absage der Weltcupbewerbe in Japan haben die Springerinnen vor den Winterspielen nur mehr zwei Gelegenheiten zur Formüberprüfung: Die zwei Kontinentalcup-Bewerbe am Bergisel (22./23.1.) und die drei Springen unmittelbar vor Olympia in Willingen (28. bis 30.1.).