Der nächste Absturz: Neujahrsspringen ohne Stefan Kraft

Stefan Kraft und der Olympiabakken in Garmisch-Partenkirchen - das wird keine Liebesbeziehung mehr. Nachdem der dreifache Weltmeister in den vergangenen Jahren schon in Garmisch regelmäßig seine liebe Not hatte und sich im Wettkampf zwei Mal nicht für das Finale qualifizieren konnte, fabrizierte er am Freitag den größten Absturz seiner Tournee-Karriere.

Am Samstag darf Stefan Kraft erst gar nicht am Neujahrsspringen mitwirken. Der Tourneesieger von 2014/'15 scheiterte bereits in der Qualifikation und verpasst damit den zweiten Bewerb der 70. Vierschanzentournee.