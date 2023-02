ÖSV-Star Kriechmayer vor Super-G: Der selbstkritische Weltmeister

Aber Vincent Kriechmayr ist nun einmal ein Ehrgeizling mit dem Drang zur Perfektion. Über Fehler sieht er nicht hinweg, sondern er spricht sie an und ärgert sich darüber. „Und wenn du vorne mitfahren willst, darfst du dir halt keine Patzer erlauben.“

Das unterscheide ihn im Moment gerade im Super-G von Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde, die beiden einzigen Saisonsieger in dieser Disziplin. Kriechmayr selbst war in diesem Winter im Super-G immerhin fünfmal in den Top 5, aber er vermisst noch den letzten Drive. „Ich treffe es nicht so, wie ich es möchte. Das Wohlbefinden im Super-G ist nicht so da.“