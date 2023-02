ÖSV-Ass Hütter nach WM-Bronze: "Scheiß drauf, einfach runterdrücken"

Es wirkt so, als wäre Ihnen ein großer Stein vom Herzen gefallen.

Solche Geschichten, solche Emotionen hätte ich nicht mehr, wenn ich nur daheim sitzen würde. Deshalb bin ich froh, dass ich dem, was ich in mir gespürt habe, vertraut habe. Und das gemacht habe, was tief in meinem Herzen noch gelodert hat - das Feuer war längst weg.