Der Ski-Weltcup muss sich von einem seiner beliebtesten Athleten verabschieden. Matthias Mayer sagt in Bormio mitten in der WM-Saison völlig überraschend "servus". Während Familie und ÖSV offenbar nichts von der bevorstehenden Entscheidung gewusst haben, sprach Mayer im Interview mit Ö3, das der APA zur Verfügung gestellt wurde, davon, dass der Rücktrittsgedanke schon lange in seinem Kopf schwirrt:

Matthias, wir hören von einer geplatzten Bombe, was ist genau los bitte?

"Geplatzte Bombe ist es sicherlich keine, ich habe meinen Rücktritt bekannt gegeben. Mein Gefühl ist so und das passt gut."

Warum reicht es Ihnen, was ist da für ein Entschluss in Ihnen gereift?

"Ich will nicht sagen, dass das jetzt ein großer Entschluss war. Ich habe mir immer schon ein bisserl gedacht, dass ich es spontan machen könnte. Heute hat der Zeitpunkt ganz gut gepasst."