Matthias Mayer im ersten Bormio-Training Vierter, Innerhofer voran

Kilde auf Rang 12

Innerhofers Trainingsbestzeit sollte einen Schub f├╝r die im bisherigen Saisonverlauf entt├Ąuschenden Italiener bedeuten. Der seit kurzem 38-J├Ąhrige hat das Rennen auf der "Stelvio" 2008 gewonnen. Sechsfach-Sieger und Vorjahres-Sieger Dominik Paris zeigte sich im Vergleich zu seinen bisherigen Saisonergebnissen als Elfter (+1,17) ebenfalls verbessert. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, F├╝hrender im Disziplin-Weltcup, wurde Zw├Âlfter (+1,30), der Schweizer Weltcup-F├╝hrende Marco Odermatt 18. (+1,91).

Nach vier Saison-Abfahrten ist Mayer unmittelbar vor Kriechmayr als Vierter bester ├ľSV-L├Ąufer in der Disziplinwertung. Hinter Kilde und Aamodt liegt der im Bormio-Training f├╝nftplatzierte Franzose Johan Clarey (+0,64). Dessen Landsmann Adrien Fresquet wurde Dritter (+0,27). Mit Hemetsberger in Lake Louise (2.) und Mayer in der ersten zweier Gr├Âden-Rennen (3.) hat es bisher zwei Saison-Podestpl├Ątze f├╝r das ├ľSV-Abfahrtsteam gegeben. In Bormio geht es am Mittwoch ab 11.30 Uhr (live ORF 1) um Abfahrtsweltcuppunkte. Exakt 24 Stunden sp├Ąter ist ein Super-G angesetzt.