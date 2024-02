ÖSV-Star Kraft fliegt dem Gesamtweltcupsieg entgegen

Auch beim Skiflug-Weltcup auf der Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf stellte Kraft am Samstag wieder seine hervorragenden Flugeigenschaften unter Beweis.

Wenn's auf die Skiflugschanze geht, dann ist Stefan Kraft ganz in seinem Element. Nicht von ungefähr hält der 30-jährige Pongauer seit 2017 mit 253,5 Metern den Weltrekord und wurde vor wenigen Wochen am Kulm erstmals Weltmeister im Skifliegen .

Stark präsentierten sich in Oberstdorf auch die übrigen Österreicher : Am Ende schafften gleich vier ÖSV-Athleten den Sprung in die Top 11, das Team von Andreas Widhölzl untermauerte damit die Vormachtstellung im Nationencup.

Daniel Huber (210,5/221,5) belegte den neunten Rang, Teamkollege Manuel Fettner (214,5/228) wurde Elfter.

Stressiger März

Am Sonntag steht in Oberstdorf noch ein weiteres Skifliegen auf dem Programm. Danach übersiedelt der Weltcup nach Skandinavien, wo in 17 Tagen gleich neun Wettkämpfe warten. Darunter auch die Raw Air-Tour in Norwegen.