ÖSV-Skisprungcoach Widhölzl: "Jeder verlangt, dass wir gut sind"

Die vergangenen beiden Jahre haben ihm, aber nicht zuletzt auch der sportlichen Führung des ÖSV gezeigt, dass im 43-jährigen Fieberbrunner Führungsqualitäten stecken und er vieles mitbringt, was in dieser Funktion gefragt ist. Als Chef der Trainingsgruppe II hatte der 18-fache Weltcupsieger in den vergangenen zwei Saisonen hervorragende Arbeit geleistet und mit seinen Skispringern den Kontinentalcup beherrscht (fünf Österreicher in den Top sieben). Zuvor hatte Widhölzl bereits als Co-Trainer von Alexander Pointner und Heinz Kuttin Erfahrung sammeln dürfen.