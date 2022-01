ÖSV-Springer Aschenwald: Der Adler, der wie ein Maulwurf sieht

Dafür, dass er quasi im Blindflug unterwegs ist, schlägt sich der Zillertaler bislang bei der Tournee beachtlich. Trotz seiner akuten Sehschwäche war Aschenwald sowohl in Oberstdorf (22.) als auch in Garmisch (27.) in den Punkterängen gelandet. „Ich bin froh, dass mein rechtes Auge und das Gehirn dieses Handicap so gut kompensieren können“, sagt der Zillertaler.