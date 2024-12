Hoffnungsträger wider Willen: Ist das der nächste ÖSV-Star?

Stefan Eichberger weiß nicht wirklich, was gerade um ihn geschieht. Das Leben des ÖSV-Skirennläufers ist ein einziger Aha-Moment, ständig prasseln neue Eindrücke auf ihn ein. Die Premiere in einem Weltcup-Super-G, die ersten Weltcuppunkte, seine Jungfernfahrt über die Kamelbuckel in Gröden, seine erste große Pressekonferenz.