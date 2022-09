ÖSV-Kritik am Ski-Weltverband: "Die FIS ist führungslos"

Die Fronten sind augenscheinlich verhärtet. Beim ÖSV sieht man sich darin bestätigt, "dass bei der FIS nicht alles rund läuft", meint Christian Scherer. „Die FIS ist führungslos. Es stellt sich für den ÖSV die Frage, ob die FIS der richtige Interessensvertreter ist."

Während FIS-Generalsekretär Michel Vion schon von drohenden Absagen spricht, wird hierzulande alles unternommen, damit der Weltcupauftakt am 22. Oktober am Rettenbachferner in Sölden programmgemäß über die Bühne gehen kann. Die anfängliche Skepsis ist längst einer Zuversicht gewichen.

Seit Mittwoch trainieren die ÖSV-Abfahrer rund um Matthias Mayer in Sölden und starteten damit nach der Sommerpause das Training auf heimischem Schnee. In der kommenden Woche geht's dann ein Tal weiter auf dem Pitztaler Gletscher los, der exklusiv für die ÖSV-Technikerteams öffnet.