ÖSV-Erfolgsbilanz: "Peter kann den Verband beruhigt übergeben"

Zwar schlägt das Herz des langjährigen Cheftrainers von Hermann Maier, Benjamin Raich & Co. seit jeher für die Alpinen, in seiner Funktion als Verantwortlicher für alle olympischen Sportarten stimmt Giger aber vor allem die Geschlossenheit der verschiedenen ÖSV-Sparten zufrieden. Denn Österreich ist neben Medaillenkrösus Norwegen die einzige Nation, die in allen vier Kerndisziplinen (Alpin, Nordisch, Snowboard, Biathlon) WM-Titel erringen konnte. „Unser Output war flächendeckend extrem gut.“