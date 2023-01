ÖSV-Ass Liensberger: "Wichtig, dass Dinge angesprochen worden sind"

Ihr gewaltiger Rückstand von 2,62 Sekunden auf Siegerin Petra Vlhova gebe "natürlich zu denken", gestand Liensberger, "weil ich weiß, wo ich war, wo ich wieder hinwill". Die Verunsicherung fuhr augenscheinlich mit. "Ich kann nur an mir arbeiten, kann nur meine eigene Leistung beeinflussen, dass ich jeden Tag optimal nutze. Ich hoffe natürlich, dass mir die Trainer dabei helfen."

Die Trainerfrage

Ihr "Personal"-Coach Livio Magoni sitzt laut Herbert Mandl, ÖSV-Chef der Alpin-Sparte, weiter fest im Sattel. "Der Livio wird in der Mannschaft bleiben, das ist überhaupt kein Thema." Zudem habe sich Liensberger ja Magoni als Coach "selber ausgesucht", so Mandl. "Vielleicht ist die Chemie nicht so gut, wie man es vermutet hat, aber das weiß man vorher nicht."