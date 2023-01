Die ÖSV-Frauen in der Krise: Wackelt jetzt der Liensberger-Trainer?

Bevor der Nachtslalom am Dienstagabend über die Bühne geht, dominiert in Flachau im österreichischen Lager vor allem ein Thema: die aktuelle Ergebniskrise der ÖSV-Technik-Läuferinnen, die sich mittlerweile in Richtung einer Trainerdiskussion entwickelt. In der Pause nach dem dichten Programm bis Flachau seien Anpassungen im Trainerteam durchaus möglich, hatte Cheftrainer Thomas Trinker am Montag gegenüber den Medien verraten. Während ÖSV-Finanzchef Patrick Ortlieb in den Vorarlberger Nachrichten eine Trainerdiskussion allerdings ausschloss.