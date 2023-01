Feller über kriselnde ÖSV-Frauen: "Sie sind im Schädel blockiert"

Es war mit einem Augenzwinkern formuliert, doch im Kern der Sache ernst gemeint: Österreichs völlig neben der Spur fahrende Ski-Rennläuferinnen sollten, so Manuel Feller, "eventuell auf Urlaub fliegen - einfach weg. Weil Skifahren können sie. Sind sind durch das, was ist, massiv in der Lockerheit eingeschränkt." Statt dicke Trainingsblöcke abzuspulen, sollten Katharina Liensberger und Co. Abstand vom zuletzt tristen (Renn)-Alltag gewinnen, riet ihr männlicher Branchenkollege.