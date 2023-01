US-Skistar Shiffrin feiert Rekordsieg, nächste Enttäuschung für ÖSV

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:52,53 55,30 57,23 2. Federica Brignone (ITA) 1:53,30 +0,77 55,54 57,76 3. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:53,50 +0,97 56,07 57,43 4. Petra Vlhova (SVK) 1:53,60 +1,07 56,17 57,43 5. Marta Bassino (ITA) 1:53,69 +1,16 56,03 57,66 6. Valérie Grenier (CAN) 1:54,27 +1,74 55,69 58,58 7. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:54,36 +1,83 56,41 57,95 8. Sara Hector (SWE) 1:54,47 +1,94 56,15 58,32 9. Paula Moltzan (USA) 1:54,60 +2,07 56,41 58,19 10. Ana Bucik (SLO) 1:54,92 +2,39 56,53 58,39 11. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:54,98 +2,45 56,81 58,17 12. Andrea Ellenberger (SUI) 1:55,07 +2,54 57,60 57,47 13. Julia Scheib (AUT) 1:55,13 +2,60 57,40 57,73 14. Stephanie Brunner (AUT) 1:55,26 +2,73 57,41 57,85 15. Franziska Gritsch (AUT) 1:55,39 +2,86 57,39 58,00 16. Elisa Platino (ITA) 1:55,45 +2,92 57,57 57,88 17. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:55,46 +2,93 56,88 58,58 18. Tessa Worley (FRA) 1:55,56 +3,03 57,38 58,18 19. Zrinka Ljutic (CRO) 1:55,57 +3,04 57,40 58,17 20. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:55,61 +3,08 57,19 58,42 21. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1:55,81 +3,28 56,61 59,20 22. Camille Rast (SUI) 1:55,95 +3,42 57,51 58,44 23. Wendy Holdener (SUI) 1:56,28 +3,75 57,61 58,67 24. Britt Richardson (CAN) 1:56,33 +3,80 57,01 59,32 25. Nina O'Brien (USA) 1:56,40 +3,87 57,34 59,06 26. Estelle Alphand (SWE) 1:56,69 +4,16 57,14 59,55 27. Simone Wild (SUI) 1:56,70 +4,17 57,27 59,43 28. Michelle Gisin (SUI) 1:56,87 +4,34 57,38 59,49 29. Tina Robnik (SLO) 1:59,49 +6,96 57,48 1:02,01

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Ricarda Haaser (AUT)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Alice Robinson (NZL)

Weltcup, gesamt (18/38):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.115 2. Petra Vlhova (SVK) 696 3. Wendy Holdener (SUI) 519 4. Lara Gut-Behrami (SUI) 476 5. Sofia Goggia (ITA) 470 6. Marta Bassino (ITA) 460 7. Federica Brignone (ITA) 379 8. Sara Hector (SWE) 364 9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 340 10. Corinne Suter (SUI) 337 11. Anna Swenn-Larsson (SWE) 320 12. Ana Bucik (SLO) 309 13. Elena Curtoni (ITA) 306 14. Paula Moltzan (USA) 266 15. Michelle Gisin (SUI) 234 16. Mirjam Puchner (AUT) 231 17. Cornelia Hütter (AUT) 209 23. Nina Ortlieb (AUT) 178 24. Franziska Gritsch (AUT) 171 26. Katharina Liensberger (AUT) 165 31. Katharina Truppe (AUT) 150

Riesentorlauf Frauen (6):

1. Marta Bassino (ITA) 425 2. Mikaela Shiffrin (USA) 400 3. Lara Gut-Behrami (SUI) 357 4. Petra Vlhova (SVK) 336 5. Federica Brignone (ITA) 304 6. Sara Hector (SWE) 233 7. Valérie Grenier (CAN) 207 8. Tessa Worley (FRA) 174 9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 160 10. Paula Moltzan (USA) 141 11. Ana Bucik (SLO) 114 12. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 102 13. Coralie Frasse Sombet (FRA) 94 14. Thea Louise Stjernesund (NOR) 93 15. Ricarda Haaser (AUT) 92 16. Katharina Liensberger (AUT) 91 19. Franziska Gritsch (AUT) 79 23. Stephanie Brunner (AUT) 55 24. Ramona Siebenhofer (AUT) 48 29. Elisabeth Kappaurer (AUT) 31 30. Katharina Truppe (AUT) 30

Mannschaft Frauen (18):

1. Schweiz 2.332 2. Italien 1.925 3. Österreich 1.793 4. USA 1.590 5. Norwegen 894 6. Schweden 881 7. Slowakei 696 8. Frankreich 605 9. Slowenien 569 10. Deutschland 530