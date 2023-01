Slalom in Adelboden: Braathen siegt, ÖSV-Ass Schwarz auf Platz 6

Das große Favoritensterben beim Slalom von Adelboden begann so früh wie möglich: Henrik Kristoffersen leistete sich mit Startnummer eins einen kapitalen Fehler, verletzte sich am Kinn und verpasste mit 4,12 Sekunden Rückstand die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Noch schlechter als dem Norweger erging es am Sonntagvormittag dem französischen Slalom-Olympiasieger von Peking: Clément Noël scheiterte nach Zwischenbestzeit.

Somit war der Weg frei für Lucas Braathen: Der 22-jährige Norweger, der sich am Samstag in Riesenslalom an der linken Hand verletzt hatte, fand sich am Chuenisbärgli trotz Schmerzen hervorragend zurecht und wurde in 54,24 Sekunden gestoppt, das brachte den zweifachen Saisonsieger (Slalom Val-d’Isère, Riesenslalom Alta Badia) auf Kurs zu seinem fünften Karriereerfolg. Denn der Schweizer Loïc Meillard lag bereits 0,52 Sekunden zurück, Linus Straßer (GER) war mit 0,60 Dritter.

Und Braathen brachte seine vierte Halbzeitführung tatsächlich ins Ziel, eine Premiere für Pinheiro, wie sie ihn dank seiner brasilianischen Mutter nennen. 0,71 Sekunden lag er am Ende vor seinem Teamkollegen Atle Lie McGrath und 0,92 vor Linus Straßer.