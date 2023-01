ÖSV-Stars vor der Ski-WM: Keine Schlange vor dem Ticketschalter

Österreich als sichere Medaillenbank bei der Ski-WM? Dieses Jahr wohl nicht. Hatten die ÖSV-Trainer in der Vergangenheit oft die Qual der Wahl, wen sie mitnehmen, hält sich der Andrang am rot-weiß-roten Ticketschalter vor den Titelkämpfen in Courchevel und Méribel (ab 6. Februar) in Grenzen. „Leider, das muss man so ehrlich sagen“, gab ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl kürzlich zu.