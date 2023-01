Österreichs Ski-Techniker suchen weiter nach letztem Puzzleteil

"In Wengen gibt es die nächste Chance. Dranbleiben, dann wird das sicher einmal aufgehen", vertröstete sich auch Schwarz. Nachdem er in der Vorsaison aufgrund einer Knöchelverletzung nie ganz das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wiedergefunden hatte, läuft es für den Kärntner nun grundsätzlich besser. "Es ist eine konstante Saison bis jetzt. Was mich freut, ist, dass im Riesentorlauf ein guter Schritt gegangen ist", sagte Schwarz. Am Plan steht für ihn in Wengen auch ein Speed-Einsatz: "Falls es der Schneefall zulässt, würde ich gerne ein Abfahrtstraining mitnehmen und dann am Freitag den Super-G bestreiten."

Männer-Rennsportleiter Marko Pfeifer sagte, man habe sich in Adelboden definitiv mehr erwartet, "nachdem wir die letzten Jahre da immer Siege und Podiums herausfahren haben können". Es sei "wahrscheinlich ein bisschen zu brav gefahren worden. Es sind solide Ergebnisse, aber sicher nicht das, was möglich wäre", erklärte er. "Die Norweger sind mehr Risiko gegangen, die wollten das Rennen gewinnen." Einige seiner Athleten hätten auch Probleme mit den Bedingungen gehabt. "Das müssen wir sicher auf unserer Agenda haben, dass wir vermehrt auf Salzpisten trainieren."