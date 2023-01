Riesenslalom in Adelboden: Odermatt führt, Feller Fünfter

Der erste Saisonsieg im Slalom von Garmisch-Partenkirchen hat Henrik Kristoffersen offensichtlich jene Flügel verliehen, die das Materialprojekt mit dem Marcel-Hirscher-Red-Bull-Augment-Ski verheißt: Der Norweger eröffnete am Samstagvormittag den Riesenslalom-Klassiker im frühlingshaften Adelboden, und zunächst einmal bissen sich die Konkurrenten an seiner Zeit von 1:17,01 Minuten die Zähne aus.

Lucas Braathen lag vier Zehntelsekunden vor Kristoffersen, knallte dann aber in einer Linkskurve mit der linken Hand hart gegen den Sockel einer Torstange und schied aus, somit war es am Saisondominator, sein Glück auf dem schmalen Schneeband am sonst grün-braunen Chuenisbärgli zu versuchen.

Und mit einer überragenden Fahrt im steilen Zielhang schaffte es Marco Odermatt tatsächlich, Kristoffersen auf den letzten 17 Fahrsekunden 31 Hundertstel abzunehmen, 0,32 Sekunden trennen den Schweizer Lokalmatador und den zweitplatzierten Norweger bei Halbzeit.