Riesenslalom in Kranjska Gora: Grenier führt, Enttäuschung beim ÖSV

Die Österreicherinnen konnten von den sehr ordentlichen Bedingungen nicht profitieren: Nach elf Starterinnen zierten Katharina Liensberger (Startnummer zehn) und Katharina Truppe (Startnummer elf) das Ende der Ergebnisliste. Die Vorarlbergerin kam abermals nicht in Schwung und handelte sich 1,54 Sekunden Rückstand auf Valérie Grenier ein, die Kärntnerin gar 2,48, was den nächsten Rückschlag bedeutete.

„Gleich am Anfang hat’s mich einmal außeg’spickt, dann hab’ ich zwar die Skier relativ schön gehen lassen, aber es nicht durchgezogen. Und am letzten Geländeübergang bin ich nicht so sauber gefahren. Momentan müssen wir nix schönreden – das ist einfach, wo wir momentan stehen“, sagte Katharina Liensberger, die amtierende Slalom-Weltmeisterin.

Stephanie Brunner und Franziska Gritsch verloren 1,61 Sekunden, Ricarda Haaser zeigte nach gutem Start einen „im Großen und Ganzen verhauten Lauf“ (+1,70), Ramona Siebenhofer kam auch nicht voran (+2,34). Elisabeth Kappaurer (+2,65), Elisa Mörzinger (+2,69) und Katharina Huber (+3,10) verpassten die Qualifikation für den zweiten Lauf, den ORF1 ab 12.30 Uhr live überträgt, Julia Scheib schied aus.