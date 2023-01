Nach Ausfällen: ÖSV-Coach schickt Slalom-Ass Strolz zum Super-G-Training

Mit dem Riesentorlauf am Chuenisbärgli in Adelboden beginnt am Sonntag die Reihe der Klassiker im Ski-Weltcup. Für Johannes Strolz ist dann der Slalom am Sonntag richtungsweisend.

Im Vorjahr hatte der Vorarlberger dort seinen ersten Weltcupsieg gefeiert, nun kommt der Doppel-Olympiasieger mit drei Ausfällen in den ersten drei Bewerben der Saison zurück ins Berner Oberland. „Es wäre gut, wenn er jetzt in Adelboden anschreibt“, sagt ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer.

KURIER: Wie können Sie als Trainer in dieser Phase Johannes Strolz helfen?

Marko Pfeifer: Nach dem Ausfall in Garmisch-Partenkirchen habe ich ihm gesagt: Es gibt noch fünf Rennen, das sind 500 Punkte, du hast noch alle Möglichkeiten – aber natürlich ist das immer leicht dahergeredet. Der Johannes muss das selbst verkraften. Vielleicht ist es ein Vorteil, dass er diese Sachen schon öfter mitgemacht hat. Am besten wäre, er fährt einfach drauflos.