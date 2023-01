Mit Eifer gegen Absagen: Wie Kitzbühel und Co. um Weltcuprennen kämpfen

Seit Wochen wurde an dem Hang gearbeitet, erklärt Bürgermeister Thomas Oberreiter, der das Organisationskomitee in Flachau anführt. Am Wochenende wurde die Piste schließlich mit dem Sprühbalken behandelt (dabei wird Wasser in den Schnee injiziert, um eine kompakte Unterlage zu schaffen), zum Glück der Veranstalter war es dafür nachts kalt genug. Wenige Tage vorher wäre es noch zu warm gewesen. „So hatten wir schon am Sonntag einen guten Stock von 80 Zentimetern, und die Piste war so weit fertig“, sagt Oberreiter. „Den Neuschnee haben wir mit vereinten Kräften zur Gänze aus dem Hang entfernt.“ Auch FIS-Renndirektor Peter Gerdol zeigte sich im Gespräch mit dem KURIER „sehr zufrieden“ mit der Piste und deren Grundpräparation in den vergangenen Wochen.