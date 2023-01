"Geborgter" Heimsieg: Vlhova gewinnt Nachtslalom in Flachau

Nach drei dritten und einem zweiten Platz schaffte Petra Vlhova beim Nachtslalom in Flachau vor 13.200 Zuschauern ihren ersten Saisonsieg. Die Slowakin mit dem Abo auf Podestplatzierungen (zweimal Zweite, fünfmal Dritte) nahm der zweitplatzierten Mikaela Shiffrin 43 Hundertstel ab und stand nach Halbzeitführung auch am Ende ganz oben. Die vielen Fans in Orange hatten ihre Freude und zeigten dies lautstark: Der Triumph auf österreichischem Schnee fühlte sich wie ein Heimsieg an. Mehr als ein Jahr hatte die Titelverteidigerin im Slalom-Weltcup auf einen Erfolg in dieser Disziplin warten müssen, ihr fiel sichtlich ein Stein vom Herzen.