Nachtslalom in Flachau: Vlhova führt, gemischte Gefühle beim ÖSV

Große Rückstände, aber...

Die Österreicherinnen setzten ihre Form- und Sinnsuche auch bei ihrem Heimrennen fort. Die Vorarlberger Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger verlor 1,85 Sekunden und offenbarte einmal mehr grobe technische Mängel. Verkrampft präsentierte sich auch ihre Kärntner Teamkollegin Katharina Truppe, die 1,94 Sekunden einsammelte.

In Sachen Platzierung aber sieht es für die beiden besten Technikerinnen des ÖSV-Teams gar nicht einmal schlecht aus. Denn anders als noch am Sonntag qualifizierte sich das Duo nicht nur für das Finale, mit den Plätzen acht (Liensberger) und elf (Truppe) können sie zuversichtlich in den zweiten Teil ihres Arbeitstages gehen.

„Ich bin einmal happy, dass ich jetzt im Ziel bin“, sagte Katharina Liensberger. „Bei der Besichtigung hat es so ausgesehen, als ob man über die Bodenwellen sehr schnell sein würde, aber das hat getäuscht – es war sehr wenig Speed, und es war leichter zu fahren, als ich es mit vorgestellt hatte.“

Was natürlich nicht nur an Mauro Pinis Kurs lag, sondern auch an den aufgeschobenen Geländeübergängen und der steilen Startsektion, die viele Frauen vor Probleme stellten. Dazu kam, dass sie am Sonntag noch auf slowenischem Eis unterwegs waren, nun hatten sie es mit einer nachlassenden Piste zu tun.

Franziska Gritsch verlor 2,48 Sekunden (Platz 16), Katharina Huber 2,50 (Platz 17). Marie-Therese Sporer verpasste hingegen mit 4,38 Sekunden Rückstand die Qualifikation für das Finale.