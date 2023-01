Snowboard-Ass Ulbing siegt in Bad Gastein

Am Ende setzte sich die Jugend durch, Daniela Ulbing feierte ihren fünften Einzel-Weltcupsieg, den dritten in Bad Gastein. „Es ist unglaublich“, sagte Ulbing. „Ich bin sehr glücklich über den zweiten Platz“, sagte Riegler. „Es war nicht so einfach in dieser Saison bisher, dass ich das dann in Bad Gastein so umsetze und aufs Podium fahre“, das war eine tolle Sache für die Grande Dame des Boardens nach ihrem 29. Podestplatz. Die Kärntnerin Sabine Schöffmann unterlag Riegler im Viertelfinale und wurde Siebente.

Im Finale der Männer holte sich der Italiener Maurizio Bormolini seinen ersten Weltcupsieg vor Alexander Payer. „Viel mehr war nicht drinnen“, sagte der Kärntner, „es ist ja auch nicht unbedingt mein Lieblingshang hier, weil es so steil ist.“