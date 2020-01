Österreich ist im Skifahren nicht mehr die Nummer eins

Jetzt ist also das eingetreten, was viele im ÖSV bereits befürchtet hatten. Die Österreicher haben ihre Führung im Nationencup abgeben müssen. Schon in den vergangenen Wochen hatte der ÖSV diese prestigeträchtige Wertung nur mehr dank der Punkte der Damen angeführt, seit dem Slalom in Madonna di Campiglio, seit dem Sieg des Schweizers Daniel Yule, sind die Österreicher den ersten Platz los. Die Schweiz ist die neue Nummer eins im Skifahren.