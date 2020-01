Die ewige Dominanz des ÖSV steht auf wackeligen Beinen

Was die ÖSV-Herren freilich am meisten vermissen, das sind die Punkte von Marcel Hirscher. Der Superstar war in den letzten Wintern oft für mehr als ein Viertel aller österreichischen Zähler verantwortlich und der eigentliche Vater der Nationencup-Siege. „Rechnet man die Punkte vom Marcel weg, dann wären die Schweizer schon letzte Saison vorne gewesen“, weiß ÖSV-Direktor Anton Giger. „Und das gar nicht so knapp. Hirscher hat wahnsinnig viel abgedeckt. Wir müssen schauen, dass wir mit den Herren überhaupt die Nationenwertung gewinnen. “