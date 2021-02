Nordische WM: Stefan Kraft legt gleich eine Pause ein

Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb Stefan Kraft am Mittwoch die ersten Trainingssprünge ausließ. Der Salzburger will mit seinen Kräften haushalten, nachdem ihm nun schon seit Monaten der Rücken zu schaffen macht und er schon in der Vorbereitung nicht das volle Trainingspensum absolvieren konnte.

„Stefan Kraft fühlt sich fit und bereit für die WM. Dennoch müssen wir den kompletten Zeitplan der nächsten Tage im Auge haben und die spezielle Situation von Stefan sowie seinen bisherigen Saisonverlauf entsprechend in die Planung einbeziehen. Er wird deshalb erst am zweiten Trainingstag in die WM einsteigen“, sagt Cheftrainer Andreas Widhölzl.