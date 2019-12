Nordische Kombination: Saisonstart für Gruber in Lillehammer

Bernhard Gruber, dreifacher Medaillengewinner der Heim-WM in Seefeld, steigt am Wochenende auf der zweiten Station in Lillehammer in den Weltcup der Nordischen Kombination ein. Nach einer schweren Virusinfektion hat der 37-Jährige im Langlauf noch Aufholbedarf, das Springen klappt aber gut.

"Es war eine harte Zeit", meinte Gruber zu seiner Erkrankung, die ihn wichtige Trainingstage gekostet hatte. "Ich bin wieder fit. Die Form ist noch recht bescheiden, aber ich fühle mich von Tag zu Tag besser", so der Salzburger über seine Verfassung in der Loipe nach zwei Trainingstagen in Lillehammer. Auf der Schanze habe er aber ein gutes Gefühl, sagte der Vize-Weltmeister von Seefeld. "Ich habe die Mattensprünge gut auf Schnee ummünzen können. Kleinigkeiten gehen noch ab, aber das bringe ich hin."

Laut ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen wird Gruber im Teambewerb am Samstag (10.00/14.30 Uhr) noch nicht zum Einsatz kommen. Der Saison-Einstieg des Gasteiners werde in der Einzelkonkurrenz am Sonntag (09.15/13.30) erfolgen. Gruber ersetzt Paul Gerstgraser, der in Park City im Kontinentalcup antritt.