Der KURIER-Wintercheck: Hurra, wir leben noch!

Lake Louise, Killington, Lake Placid, Ruka und Östersund - an diesen Orten wurde am Wochenende auf Pisten, in Loipen, auf Schanzen, am Schießstand und im Eiskanal um Weltcuppunkte gekämpft. Der KURIER macht für Sie noch einmal den Winter-Check und blickt zurück auf die Höhepunkte und Hoppalas des Winter-Wochenendes.

Wer stand im Mittelpunkt? Was fällt in die Rubrik Schnee von gestern? Und über wen wird auch am Montag noch geredet?

Die Durststrecke hat ein Ende

Ein bisschen Unruhe und Nervosität war in den letzten Tagen bereits auszumachen gewesen rund um den Österreichischen Skiverband. In der Skination Nummer eins ist man es nämlich nicht gewohnt, dass der erste Saisonsieg so lange auf sich warten lässt. Und das erklärt auch, warum der Erfolg von Matthias Mayer im Super-G von Lake Louise so überschwänglich bejubelt wurde.

Nach dem Rücktritt von Seriensieger Marcel Hirscher war ja mancherorts bereits das Ende der ÖSV-Dominanz herauf beschworen worden. Insofern müssen der erste Saisonsieg und der dritte Platz von Vincent Kriechmayr für das gesamte österreichische Skiteam wie ein Befreiungsschlag wirken, nachdem es in den ersten drei Herren-Rennen noch zu keinem Podestplatz gereicht hatte.