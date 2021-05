NHL-Play-offs: Wie Michael Raffl für Washington zum Bingo wurde

Vertrauen des Coaches

Mittlerweile ist der Wechsel zum Bingo für den Stürmer geworden. Raffl spielt bei Coach Peter Laviolette fast um ein Drittel mehr als in Philadelphia und erhält nicht erst seit seinem sensationellen Premierentreffer zum 2:1 gegen Boston am Dienstag Anerkennung in der US-Hauptstadt. Bei der Generalprobe gegen die Bruins traf er in der Nacht auf Mittwoch drei Sekunden vor dem Ende von der Torlinie aus via Hinterkopf des Torhüters zum umjubelten 2:1. Laviolette ist übrigens jener Coach, der in seiner Zeit Raffl ins Profiteam der Flyers holte. Beim NHL-Debüt des Österreichers war der Coach allerdings schon gefeuert.

Emotional wird die Best-of-seven-Serie gegen Boston aber für Verteidiger-Riese Zdeno Chara, der vor der Saison nach 14 Jahren als Kapitän der Bruins zu den Capitals wechselte. Bei den Spielen in Washington werden 5.000 Zuschauer erlaubt sein.