Riese Zdeno Chara nahm Rache für bösen Check an Michael Raffl

In der Nacht auf Mittwoch nahm der Riese Rache für einen bösen Check an Michael Raffl. Der Villacher war im Spiel gegen die New York Islanders in der 25. Minute von Matt Martin in die Bande gecheckt worden. Teamkollege Chara war schnell zur Stelle und schnappte sich den 31-jährigen Kanadier, der mit 1,93 Metern auch kein Zwerg ist. Doch vor Chara sah er plötzlich aus wie ein Kaninchen vor der Schlange. Er wurde zwar nicht gefressen, aber er musste wegen Charas Armreichweite doch ordentlich einstecken. Die beiden kamen fünf Minuten in die Kühlbox. Favorit Washington gewann durch einen frühen Treffer von Daniel Sprong (2.) 1:0 und ist wieder an der Spitze der East Division.

Raffl blieb unverletzt und konnte die Partie bis zum Ende spielen. Insgesamt erhielt er 14:25 Eiszeit und gab drei Schüsse ab.