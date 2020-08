Neue Torhüter für Innsbruck und den VSV

Rechtzeitig zum offiziellen Trainingsauftakt am Freitag nimmt das Team des HC Tiroler Wasserkraft Formen an. Die Innsbrucker gaben die Verpflichtung von Christian Jennes (Feldkirch) und von Dario Winkler (Vienna Capitals) bekannt. Dazu kehrt ein alter Bekannter an den Inn zurück: Rene Swette wird fortan wieder bei den Innsbruckern im Tor stehen. Der 31-Jährige stand bereits von 2017 bis 2019 bei den Tirolern unter Vertrag und spielte zuletzt in Lustenau.