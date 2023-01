Nach Sturz in Kitzbühel: Saisonende für Julian Schütter

Für Skirennläufer Julian Schütter ist die Saison vorzeitig beendet. Der Steirer zog sich am Samstag mutmaßlich schon vor seinem Sturz in der Hahnenkammabfahrt einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Meniskusverletzung im linken Knie zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Kitzbühel. Schütter wird am Sonntag in der Privatklinik Hochrum bei Innsbruck operiert.