Aleksander Aamodt Kilde gewinnt die Abfahrt in Kitzbühel

Triumph des Besten

Und Aleksander Aamodt Kilde, der am Freitag noch mit Glück und Geschick an einer „Katastrophe" (Kilde) vorbeigeschrammt war, hatte den Durchblick und phänomenale Skier, der 30-jährige Norweger bewältigte die Streif in 1:56,90 Minuten und verwies Clarey um 0,67 Sekunden auf den zweiten Rang. Der Amerikaner Travis Ganong hatte als Dritter bereits 0,95 Sekunden Rückstand, eine Welt in diesem Hochgeschwindigkeitssport.

Für Kilde war es der fünfte Abfahrtssieg in diesem Winter, damit ist er auf Kurs zum Rekord von Stephan Eberharter, der 2001/'02 sechs Mal gewann. Und er feierte ein Jubiläum: 20. Erfolg in seiner Weltcup-Karriere (elf in der Abfahrt, neun im Super-G). In Abwesenheit seines erholungsbedürftigen Schweizer Rivalen Marco Odermatt (Knieprobleme nach einem wilden Ritt am Freitag) verkürzte der Gesamtweltcupsieger der Saison 2019/'20 seinen Rückstand im Rennen um die große Kristallkugel auf 225 Punkte.

„Heute hatte ich ein gutes Gefühl“, sagte Kilde, der sich ja zu allem Überfluss auch noch einen kleineren Handknochenbruch im Donnerstag-Training zugezogen hatte. „Es war gutes Skifahren, und im unteren Teil heute ein bisschen mehr mit Köpfchen und nicht nur mit Kraft – das hat gereicht.“